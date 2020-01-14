2500 рублей потребуется на восстановление остановок Витебска

Не успели в Витебске поставить новые современные остановки, как их уже испортили местные вандалы.

Новые остановки представляют собой металлический каркас; стены и крыша из закаленного стекла.

На данный момент объявлен тендер на ремонт семи остановок: «Медуниверситет», «Площадь свободы» в районе Фрунзе, Ленина и Летнего Амфитеатра, «Ратуша», «Улица Димитрова», «Библиотека имени Ленина».

Все вышеперечисленные объекты подверглись нападению неадекватных жителей и гостей Витебска, а на улице Белбородова необходим ремонт не только стеклянных составляющих, но и металлического каркаса, сообщают Народные новости Витебска.

Нанесенный полугодовалым остановкам ущерб оценили в 2500 рублей. Отремонтировать остановки обещают к концу февраля.