Уроженка Сенно Ирина Кривко пришла 7-ой на Кубке Мира в Германии

Олимпийская чемпионка Ирина Кривко из Сенно Витебской области пришла 7-ой в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Ирина шла в лидирующей группе на дистанции в 12,5 км, но допустила четыре промаха при стрельбе, что привело к отставанию от победительницы на 1 мин. 47 сек., сообщает БелТА. Тем не менее это лучший результат спортсменки в текущем сезоне.

Победу в масс-старте одержала финка Кайса Мякяряйнен с результатом в 39 мин. 58 сек. с одним промахом. Второе и третье места за норвежскими спортсменками Тириль Экхоф и Мартой Олсбю-Ройселанн, 2 мин. 17,2 сек. и 2 мин. 20,2 сек. соответственно.