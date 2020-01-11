Строительство нового пожарного депо в Полоцке

В 2020 году ожидается открытие нового пожарного депо в Полоцке в мкр. Аэродром по ул. Зыгина. В соответствии с проектной документацией объем необходимых вложений составляет Br2,4 млн, численность личного состава планируется около 40 человек.

Всвязи с тем, что в мкр. высокий уровень плотности населения, облисполком выделил деньги на данный проект. Место подобрано исходя из близости детских садов и школ.

Также планируется выделить деньги на всю необходимую пожарную технику, сообщает БелТА

Статистика количества ЧС на 100 тыс. нас. в Витебской и Могилевской областях демонстрирует, что ситуация пожарной безопасности, к сожалению, сейчас далека от идеальной.