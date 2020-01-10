Из Объединенных Арабских Эмиратов в Беларусь пытались ввезти необычный товар

Из Объединенных Арабских Эмиратов на территорию Евразийского экономического союза намеревались незаконно ввезти комплектующее оборудование для ванн и сантехники стоимостью в 23 тыс. рублей. Незаявленный товар ввозился в автопоезде VOLVO.

При проведении таможенных операций в ведомственном пункте таможенного оформления витебские таможенники обнаружили партию различных комплектующих для ванн и сантехники, не указанных в представленных перевозчиком товаросопроводительных документах. Более 2 тыс. единиц ремкоплектов, заглушек, дверной фурнитуры, металлических и пластиковых колец, шлангов для душа, зажимов и другого ввозилось на территорию Республики Беларусь незаконно, сообщили в Витебской таможне.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения без его конфискации.