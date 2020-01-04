Банковский служащий Марат Сован из Витебска участвует в марафонских забегах и готовится к триатлону Ironman

Банковский служащий Марат Сован из Витебска участвует в марафонских забегах и готовится к самому престижному соревнованию по триатлону — Ironman.

Марафонские и экстремальные забеги, легкоатлетические кроссы, тренировки и велопробеги – все это составляющие жизни Марата Сована, специалиста сектора технической и физической защиты филиала № 200 департамента безопасности филиала №200-Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», пишет издание vitbichi.by

Полтора года назад Марат решил бегать на длинные дистанции. Сначала стал тренироваться в парке, на стадионах, плюс велосипед, плавание и обязательно тренажерный зал. Попробовал себя в Минском полумарафоне на дистанции 21 км, а немного позже стал одним из 8 тысяч бегунов Варшавского марафона. Марат планировал пробежать дистанцию 42 километра 195 метров за 4 часа, а преодолел всего 3 часа 35 минут, финишировав 1998-м. Помогла в этом поддержка зрителей, ведь поболеть за бегунов приехали фанаты из 40 стран мира. На финише витебчанин ощутил не столько усталость, сколько чувство гордости и восторг от того, что сделал это.

– Моя новая цель – триатлон Ironman, – отмечает Марат. – Соревнование состоит из трех этапов без перерывов: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде –180,25 км и марафонский забег – 42,195 км. К нему я готовлюсь целенаправленно. Героев можно встретить не только на экранах телевизоров и страницах романов, иногда они живут рядом, по соседству, точно также как и остальные ходят на работу, занимаются повседневными делами, но параллельно тренируют свою силу воли и дух, чтобы стать лучшей версией себя.